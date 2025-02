Hamas kërkon samit urgjent arab për ta refuzuar zhvendosjen e palestinezëve

Të martën, presidenti amerikan tha në një konferencë shtypi me kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, se ShBA-ja do të “marrë kontrollin” e Gazës dhe do t'i zhvendosë palestinezët diku tjetër në kuadër të një plani të jashtëzakonshëm zhvillimi, që ai pretendon se mund ta kthejë enklavën në “Rivierën e Lindjes së Mesme.”