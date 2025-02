Hamasi: Deklaratat e Trumpit për blerjen e Gazës pasqyrojnë injorancë

"Populli palestinez do të pengojë planet e zhvendosjes dhe dëbimit. Gaza i përket popullit të saj dhe ata nuk do të shkojnë askund tjetër përveç qyteteve dhe fshatrave të pushtuara në vitin 1948", u theksua në njoftimin ku shtohet se trajtimi i çështjes palestineze me një "mendësi të agjentëve të pasurive të paluajtshme" do të jetë "zhgënjyese".