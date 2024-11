Hamasi: Do të dështojnë planet e Izraelit për evakuimin e Bregut Perëndimor

"Atentatet do të rrisin vendosmërinë e popullit palestinez dhe do të vazhdohet rruga e besnikërisë dhe e rezistencës në gjakun e dëshmorëve. Rezistenca e palestinezëve, guximi i heronjve të rezistencës në terren dhe betejat e armatosura të tyre në Jenin, Tubas dhe qytete të tjera do të bëjnë që të dështojnë planet e Izraelit për të evakuuar Bregun Perëndimor dhe për ta eliminuar kauzën palestineze", thuhet në deklaratë.