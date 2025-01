Hamasi kërkon "komitet mbështetës" për qeverisjen e përkohshme në Gaza

"Për ta formuar atë, kemi bërë përparim të rëndësishëm me vëllezërit tanë në Fatah, nën kujdesin e vëllezërve tanë egjiptianë. Ne kemi arritur marrëveshje dhe konsensus me shumë fraksione, figura kombëtare dhe aktivitete dhe një listë me emrat e propozuar iu dorëzuan Egjiptit", njoftoi Hamasi.