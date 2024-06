Hamasi mirëpret rezolutën e KS-OKB-së që mbështet armëpushim në Gaza

Pas marrëveshjes së palëve, faza e dytë parashikoi lirimin e të gjithë të burgosurve të mbetur për t'i dhënë fund krizës një herë e mirë dhe Izraelit iu kërkua të tërhiqej nga e gjithë Gaza. Në vendim thuhej se në fazën e tretë do të hidhej një plan për rindërtimin e Gazës, i cili do të zgjaste disa vite, si dhe do të dorëzoheshin edhe trupat e të burgosurve të vdekur.