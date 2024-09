Hamasi: Netanyahu kërkon “fitore imagjinare” në Gaza

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu po kërkon një "fitore imagjinare" në Gaza që nuk ia ka dalë t'ia shesë audiencës së tij, tha të hënën grupi palestinez i rezistencës Hamas. Izzat Al-Rishq, anëtar i byrosë politike të Hamasit, komentoi fjalimin e Netanyahut, gjatë të cilit ai këmbënguli në mbajtjen e zonës kufitare Gaza-Egjipt të njohur si Korridori i Filadelfit nën kontrollin e ushtrisë izraelite, duke pretenduar se është e nevojshme për arritjen e luftës për qëllimet e Gazës.

“Deklaratat e Netanyahut janë fjalimi i një personi të dëshpëruar, i cili kërkon një fitore imagjinare, të cilën ai nuk ia ka dalë t'ia tregojë audiencës së tij pas 10 muajsh të luftës së tij naziste kundër popullit tonë në Rripin e Gazës”, tha Al-Rishq.

Ai "konfirmon me deklaratat e tij sot (e hënë) se është ai që pengon marrëveshjen e shkëmbimit dhe marrëveshjen e armëpushimit”, tha ai. Rishq shtoi se çdo vonesë në "miratimin dhe angazhimin e tij ndaj asaj që u arrit më 7 korrik (në një propozim për armëpushim) nënkupton vënien në rrezik të jetës së më shumë të burgosurve", duke iu referuar vdekjes së fundit të gjashtë pengjeve izraelite në Gaza, duke thënë se Netanyahu mban përgjegjësi për jetën dhe sigurinë e të burgosurve të mbajtur nga Hamasi.

Netanyahu dje ripohoi synimin e tij për të mbajtur trupat izraelite në Korridorin e Filadelfit.

"Nëse tërhiqemi, nuk do të (mund të kthehemi) atje - as për 42 ditë dhe as për 42 vjet", e citoi atë të thoshte Kanali 12 i Izraelit në një takim të kabinetit.

Ai i referohej fazës së parë 42-ditore të një marrëveshjeje të propozuar për armëpushim dhe shkëmbim pengjesh në Gaza me Hamasin. Netanyahu pretendoi se Korridori i Filadelfit,

një zonë e çmilitarizuar në kufirin midis Gazës dhe Egjiptit, është një "lijë shpëtimi" për Hamasin.

Ndryshe nga këmbëngulja e tij për Korridorin e Filadelfit, ministri i tij i Mbrojtjes, Yoav Gallant, bëri thirrje të dielën për mbledhjen e menjëhershme të Kabinetit të Sigurisë për të anuluar vendimin e tij për të mbajtur forcat në korridor. Izraeli vlerëson se më shumë se 100 pengje mbahen ende nga Hamasi në Gaza, disa prej të cilëve besohet se tashmë janë vrarë.

Për muaj të tërë, ShBA-ja, Katari dhe Egjipti janë përpjekur të arrijnë një marrëveshje midis Izraelit dhe Hamasit për të siguruar një shkëmbim të burgosurish dhe një armëpushim dhe për të lejuar hyrjen e ndihmave humanitare në Gaza.

Por, përpjekjet e ndërmjetësimit kanë ngecur për shkak të refuzimit të Netanyahut për të përmbushur kërkesat e Hamasit për të ndaluar luftën.

Lufta e vazhdueshme e Izraelit në Rripin e Gazës ka vrarë rreth 40.800 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe ka plagosur mbi 94.200 të tjerë, sipas autoriteteve lokale shëndetësore.

Një bllokadë e vazhdueshme e enklavës ka çuar në mungesa të mëdha të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve, duke lënë pjesën më të madhe të rajonit në gërmadha. Izraeli përballet me akuza për gjenocid për veprimet e tij në Gaza në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë.