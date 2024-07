Hezbollah e Hamasi diskutojnë zhvillimet e fundit të armëpushimit në Gaza

Shefi i grupit të Hezbollahut libanez, Hassan Nasrallah, u takua të premten me një delegacion të lartë nga grupi palestinez Hamas për të diskutuar zhvillimet e fundit në negociatat në vazhdim dhe iniciativat e propozuara për armëpushim në Rripin e Gazës. Në një deklaratë, Hezbollahu tha: “Nasrallah u takua me një delegacion udhëheqës të Hamasit të kryesuar nga Khalil Al-Hayya për të diskutuar mbi zhvillimet e fundit të sigurisë dhe politikës në Palestinë, veçanërisht në Gaza, si dhe statusin e fronteve mbështetëse në Liban, Jemen dhe Irak. Të dyja palët diskutuan "zhvillimet aktuale të negociatave të vazhdueshme, statusin e tyre dhe propozimet që synojnë t'u japin fund veprimeve agresive kundër popullit palestinez në Gaza". Të dyja palët theksuan “rëndësinë e koordinimit të vazhdueshëm në terren dhe politikë në të gjitha nivelet, për të arritur objektivat e tyre të përbashkëta”. Izraeli njoftoi të mërkurën se kishte marrë përgjigjen e Hamasit për propozimin e armëpushimit përmes ndërmjetësve të Egjiptit dhe Katarit. Megjithatë, asnjëra palë nuk e zbuloi përmbajtjen e përgjigjes. Mediat izraelite cituan burime izraelite të enjten, duke thënë se "përgjigjja ofron një bazë për rifillimin e negociatave". Më herët të premten, shefi i Mossad-it, David Barnea u nis për në Doha për t'u takuar me kryeministrin e Katarit Mohammed bin Abdulrahman Al Thani për të diskutuar një marrëveshje shkëmbimi pengjesh dhe një armëpushim në Rripin e Gazës, sipas burimeve zyrtare. Me ndërmjetësimin e Katarit, Egjiptit dhe Shteteve të Bashkuara, të cilat mbështesin fuqishëm Tel Avivin, fraksionet palestineze në Gaza dhe Izrael, janë angazhuar në ndalimin e negociatave indirekte prej muajsh që synojnë arritjen e një marrëveshjeje për shkëmbimin e pengjeve dhe ndalimin e luftës në Gaza. Më 6 maj, fraksionet palestineze kishin rënë dakord më parë për një marrëveshje të propozuar për armëpushim dhe shkëmbim pengjesh të ndërmjetësuar nga Egjipti dhe Katari. Megjithatë, Izraeli e hodhi poshtë propozimin, me arsyetimin se ai nuk i plotësonte kushtet e tij. Tensionet janë rritur përgjatë kufirit të Libanit me Izraelin mes sulmeve ndërkufitare midis grupit libanez Hezbollah dhe forcave izraelite ndërsa Tel Avivi po vazhdon me ofensivën e tij vdekjeprurëse në Rripin e Gazës, e cila ka vrarë më shumë se 38.000 njerëz që nga 7 tetori i kaluar.