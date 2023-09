Historia e burgut të famshëm Alcatraz, atraksion për turistët

Atëbotë në Amerikë të burgosurit bënin dush me ujë të ftohtë nëpër burgje, ndërsa në Alcatraz të burgosurve u mundësohej dush me ujë të nxehtë. Arsyeja për këtë ishte zvogëlimi i dëshirës së të burgosurve, të mësuar me ujin e nxehtë, për t'u arratisur e madje edhe për ta pamundësuar një gjë të tillë. Asnjë i burgosur, i mësuar me ujin e nxehtë, nuk guxonte të arratisej nga ishulli duke notuar në ujërat e ftohtë të gjirit, madje edhe në verë.