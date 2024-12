Houthi pretendon se ka hedhur raketë hipersonike në Ministrinë e Izraelit

Houthi, në solidaritet me Gazën, e cila po përballet me një luftë gjenocidale izraelite që prej 7 tetorit 7 2023 kanë vënë në shënjestër anijet izraelite mallrash ose ato të lidhura me Tel Aviv në Detin e Kuq me raketa dhe drone, duke shprehur vendosmërinë për të vazhduar operacionet deri në fund të sulmit në enklavë.