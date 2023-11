Hyn në fuqi pauza humanitare 4-ditore në Gaza

Sipas informacionit të transmetuar nga radioja e ushtrisë izraelite, zyrtarët izraelitë që do të presin në Egjipt, do t'i marrin në dorëzim të burgosurit dhe do t'i transferojnë në Izrael, dhe se në spitalin e caktuar këtu do të kryhen kontrolle identiteti, shëndetësore dhe të tjera. U njoftua gjithashtu se të burgosurit izraelitë të liruar do të mbahen nën mbikëqyrje në spital.