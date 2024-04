"Istanbul Photo Awards", kryesojnë fotografitë nga Gaza

Pasi vuri në dukje se në foton e bërë nga fotoreporterja e New York Times, Samar Abu Elouf që fitoi çmimin e vendit të dytë në kategorinë 'Lajm Tek' paraqitet me foshnjën në krahë kameramani i AA-së, Mohamed Alaloul i cili humbi 4 fëmijët e tij në sulmet e Izraelit, Karagöz tha: "Me këtë rast i përcjell ngushëllimet e mia sërish vëllait tonë Mohamed Alaloul".