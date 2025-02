Izraeli arreston mjekun e Gazës sipas ligjit për "luftëtar të paligjshëm”

Disa organizata të të drejtave të njeriut në mbarë botën, përfshirë organizatën bamirëse me bazë në Mbretërinë e Bashkuar Medical Aid for Palestinians dhe organizatën me bazë në SHBA Doctors Against Genocide, kanë kërkuar "veprim të menjëhershëm" për mbrojtjen e punonjësve të kujdesit shëndetësor në Gaza dhe lirimin e Abu Safiyas dhe stafit tjetër mjekësor të ndaluar.