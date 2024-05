Izraeli do të ndalojë punën e Konsullatës së Spanjës në Kudsin Lindor

Spanja, Norvegjia dhe Irlanda në një deklaratë më 22 maj njoftuan se më 28 maj do të njohin Palestinën me kufijtë e saj të vitit 1967, në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (KS-OKB).