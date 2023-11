Izraeli intensifikon sulmet në Gaza disa orë para pauzës humanitare

Në kuadër të marrëveshjes së arritur mes Izraelit dhe Hamasit, me ndërmjetësimin e Katarit dhe Egjiptit, u njoftua se konfliktet në Rripin e Gazës do të pezullohen për katër ditë, duke filluar nga ora 10:00 me orën lokale të nesërmen në mëngjes.