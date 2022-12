Japonia, Britania dhe Italia me avion të përbashkët luftarak

Japonia njoftoi se deri në vitin 2035 do të zhvillojë avionin e saj luftarak të gjeneratës së re i cili do të jetë prodhim i përbashkët me Britaninë e Madhe dhe Italinë. Japonia e cila ndodhet përballë kërcënimeve rajonale në Paqësor, po përshpejton bashkëpunimin e mbrojtjes me vendet mike nën strukturën e NATO-s.