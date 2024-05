Katar: Operacioni izraelit në Rafah vonon armëpushimin në Gaza

Në Forumin Ekonomik të Katarit, Sheikh Mohammed tha se përpjekjet e ndërmjetësimit po vazhdonin pavarësisht se ishin pezulluar.



Ai vuri në dukje se në lidhje me armëpushimin ekziston një dallim thelbësor midis dy palëve, Izraelit dhe Hamasit.



"Ka një palë (Hamasi) që dëshiron t'i japë fund luftës dhe pastaj flet për pengjet, si dhe ka një palë tjetër (Izraeli) që dëshiron pengje dhe dëshiron të vazhdojë luftën," tha diplomacia udhëheqëse e Katarit.



Ai shtoi se përderisa nuk ka ngjashmëri mes dy gjërave, nuk do të ketë rezultate. Ushtria izraelite nisi një pushtim të Rafahut javën e kaluar dhe pushtoi anën palestineze të kalimit Rafah-Egjipt, duke mbyllur portën e vetme të Gazës me botën e jashtme.



Hamasi njoftoi javën e kaluar se kishte pranuar propozimin e Egjiptit-Katarit për armëpushim, por Izraeli tha se marrëveshja nuk i përmbushte kërkesat e tij kryesore. Izraeli sulmoi Rripin e Gazës pas një sulmi ndërkufitar nga grupi i rezistencës palestineze Hamas më 7 tetor të vitit të kaluar.