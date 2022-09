Katolikët në Irlandën e Veriut i tejkalojnë protestantët

Katolikët në Irlandën e Veriut kanë tejkaluar në numër protestantët për herë të parë në historinë e vendit, sipas shifrave të publikuara të enjten nga regjistrimi i popullsisë në vitin 2021.



Për sa i përket fesë, shifrat e regjistrimit treguan se 45,7 për qind e popullsisë e ka identifikuar veten si katolike, 43,5 për qind si protestante dhe 1,5 për qind si me prejardhje jo të krishterë.



Për sa i përket kombësisë, 42,8 për qind janë deklaruar si britanikë, 33,3 për qind si irlandezë dhe 31,5 për qind si irlandezë të veriut. Kjo është një rënie në numrin e të deklaruarve si britanikë dhe rritje në atë të irlandezëve veriorë nga viti 2011. Shifrat e regjistrimit treguan gjithashtu se më shumë njerëz tani kanë pasaporta të Irlandës në Irlandën e Veriut.



Popullsia rezidente e Irlandës së Veriut u regjistrua si 1.903.175, më e madhja ndonjëherë.



Historikisht, supozohej se katolikët do të favorizonin ndarjen nga Mbretëria e Bashkuar dhe bashkimin me Republikën e Irlandës, kurse protestantët të kundërtën. Megjithatë, ky qëndrim sektar tani konsiderohet i vjetërsuar nga shumë njerëz dhe që identiteti fetar nuk dikton më domosdoshmërisht pikëpamjet mbi statusin kushtetues të Irlandës së Veriut.



Marrëveshja e së Premtes së Mirë e vitit 1998 e mbajti Irlandën e Veriut në Mbretërinë e Bashkuar, por i dha sekretarit të Irlandës së Veriut në qeverinë britanike një detyrim për të thirrur referendum për bashkim me Republikën e Irlandës nëse besojnë se shumica e irlandezëve të veriut do ta mbështesin atë.



Sinn Fein, një parti nacionaliste irlandeze që mbron bashkimin e ishullit të Irlandës, ishte partia më e madhe në zgjedhjet e këtij viti për legjislaturën lokale në Irlandën e Veriut.