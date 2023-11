Kirurgu britanik: Qëllimi i luftës shkatërrimi i Gazës dhe popullit të saj

Ai foli edhe për skenarin më të keq që mund të ndodhë në Gaza në ditët në vijim."Skenari më i keq i mundshëm, për mendimin tim, është se do të ketë një rrethim të Gazës pas armëpushimit dhe asnjë shtëpi nuk do të rindërtohet. Asnjë spital nuk do të riparohet. Nuk do të ketë ekipe mjekësore për të trajtuar njerëzit. Do të vazhdojë si një vdekje e heshtur për të arritur që Gaza të bëhet e pabanueshme”, shtoi Abu Sitte.