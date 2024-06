Kolumbia ofron trajtim për 50 fëmijë të plagosur në Gaza

Ai informoi se fëmijët do t'i sjellin përmes Egjiptit. "Qëllimi është që në Kolumbi të sillen 35 deri në 50 fëmijë që janë plagosur ose kanë mbetur të gjymtuar në sulmet në Gaza. Dëshirojmë t'i presim këto këtu deri në 6 muaj, bashkë me shoqëruesit e tyre dhe më pas do të dërgohen në Egjipt", tha Murillo.