Kopenhagë, policia akuzon protestuesit për bllokimin e parlamentit

Bashkia e Kopenhagës tani do të shesë investime në kompani duke përfshirë Airbnb, Expedia Group dhe Booking Holdings. Kompanitë janë të përfshira në listë të OKB-së të bizneseve me lidhje me vendbanimet izraelite në territore të tilla si Bregu Perëndimor i pushtuar.