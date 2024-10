Kreu i Mosadit vazhdon bisedimet në Katar për armëpushim në Gaza

Spiuni i lartë i Izraelit, shefi i Mossadit, David Barnea, vazhdoi bisedimet e tij në Katar të hënën për të arritur një armëpushim në Gaza dhe një marrëveshje për shkëmbimin e të burgosurve me Hamasin.



Barnea mbërriti të dielën në kryeqytetin e Katarit, Doha, ku zhvilloi bisedime me drejtorin e CIA-s William Burns dhe kryeministrin e Katarit, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, për rifillimin e bisedimeve me Hamasin.



Channel 12 izraelit, duke cituar burime të paidentifikuara, tha se është bërë progres në skicat e përditësuara të bisedimeve, pa dhënë detaje të mëtejshme.



Nëse negociatorët do të arrinin të bënin përparim gjatë bisedimeve në Doha, një raund i zgjeruar negociatash mund të mbahej në Egjipt me pjesëmarrjen e kreut të shërbimit të inteligjencës egjiptiane Hassan Rashad, tha transmetuesi.



Presidenti egjiptian Abdel Fattah al-Sisi propozoi të dielën një armëpushim dyditor në Gaza, gjatë të cilit do të liroheshin katër pengje izraelite dhe disa të burgosur palestinezë.



Sipas mediave izraelite, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu megjithatë hodhi poshtë propozimin egjiptian për armëpushim.



Izraeli vlerëson se rreth 101 pengje mbahen ende nga Hamasi në Gaza, disa prej të cilëve besohet se janë vrarë tashmë nga sulmet ajrore izraelite në gjithë enklavën me popullsi të dendur.



Përpjekjet ndërmjetësuese të udhëhequra nga ShBA-ja, Egjipti dhe Katari deri më tani kanë dështuar të japin një armëpushim në Gaza, por Uashingtoni pohon se vrasja e liderit të Hamasit, Yahya Sinwar, nga Izraeli, më 18 tetor mund të çojë në një progres në bisedime.



Hamasi, megjithatë, thotë se konflikti do të përfundojë kur Izraeli të ndalojë fushatën e tij ushtarake në enklavën e bllokuar, e cila ka vrarë rreth 43.000 njerëz që nga viti i kaluar.



Ushtria izraelite ka vazhduar një ofensivë shkatërruese në Rripin e Gazës që nga një inkursion ndërkufitar nga Hamasi tetorin e kaluar, pavarësisht rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkon një armëpushim të menjëhershëm.



Sulmet izraelite kanë zhvendosur pothuajse gjithë popullsinë e territorit mes një bllokade të vazhdueshme që ka çuar në mungesa të mëdha të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve. Izraeli gjithashtu përballet me një lëndë gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për veprimet e tij në Gaza.