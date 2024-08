Kush është Yahya Sinwar, shefi i ri politik i Hamasit?

Kur u pyet për rrethimin izraelit të Gazës dhe përgjigjen e tij ndaj tij, Sinwar tha: "Nuk po them se nuk do të luftoj më. Unë po them se nuk dua më luftëra. Ajo që dua është fundi i rrethimit. Angazhimi im i parë është të veproj në interes të popullit tim për t'i mbrojtur ata dhe për të mbrojtur të drejtën e tyre për liri dhe pavarësi".