Media: Lufta në Gaza drejt fazës së tretë

Mediat izraelite raportuan të martën se ushtria izraelite po përgatitet të hyjë në fazën e tretë të luftës të operacioneve ushtarake në Gaza, pas gati nëntë muajsh luftime. Kanali izraelit "12” tha se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, ministri i Mbrojtjes Yoav Gallant, komanda jugore e ushtrisë dhe shërbimi i përgjithshëm i sigurisë (Shin Bet) mbajtën një diskutim mbi arritjet në Gaza dhe përgatitjet për fazën e tretë të luftës. Në javët e fundit, media izraelite tregoi se faza e tretë e luftës nënkupton kalimin nga bombardimet intensive të Gazës në sulme ajrore bazuar në inteligjencën. Kanali shtoi se komandantët e ushtrisë kërkuan nga niveli i udhëheqjes politike një periudhë prej katër muajsh për të finalizuar operacionet ushtarake në Rafah, në jug të Rripit të Gazës. Ushtria izraelite filloi një fushatë të madhe ushtarake kundër Rafahut më 6 maj, duke shtyrë dhjetëra mijëra palestinezë të zhvendosur të largoheshin nga qyteti i vogël, mes bombardimeve intensive në gjithë qytetin. Komandantët ushtarakë të ushtrisë thanë gjatë takimit se Izraeli nuk duhet të shpallë fundin e luftës në Gaza, deri në kthimin e të gjithë robërve izraelitë të mbajtur nga grupi Hamas, qofshin të vdekur apo të gjallë. Autoritetet izraelite vlerësojnë se rreth 120 izraelitë mbahen aktualisht në Gaza. Netanyahu përshëndeti, siç tha, arritjet serioze dhe të konsiderueshme të ushtrisë në Gaza, duke shtuar se ministrat izraelitë duhet të informohen për zhvillimet atje, tha gjithashtu kanali. Komandanti i ushtrisë tha gjithashtu në takim se pas përfundimit të operacionit tokësor në Rripin e Gazës, ushtria do të qëndrojë në zonën e Korridorit Netzarim, të krijuar nga ushtria izraelite në Gazën qendrore, për të ndarë Gazën veriore nga pjesët jugore, dhe në zonën kufitare të kalimit Rafah, me Egjiptin. Izraeli, duke shpërfillur rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkon një armëpushim të menjëhershëm, është përballur me dënimin ndërkombëtar në mes të ofensivës së tij brutale të vazhdueshme në Gaza që nga sulmi i 7 tetorit 2023 nga grupi palestinez Hamas. Të paktën 37.900 palestinezë janë vrarë që atëherë, kryesisht gra dhe fëmijë, ndërsa rreth 87.000 të tjerë janë plagosur, sipas autoriteteve lokale shëndetësore. Mbi tetë muaj pas luftës izraelite, pjesë të gjera të Gazës janë rrënoja në mes të një bllokadë të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve. Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, vendimi i fundit i cili e urdhëroi atë të ndalonte menjëherë operacionin e tij ushtarak në qytetin jugor të Rafahut, ku mbi një milion palestinezë kishin kërkuar strehim nga lufta përpara se të pushtohej më 6 maj.