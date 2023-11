Në tri javë, më shumë fëmijë u vranë në Gaza sesa në 4 vjet në mbarë botën

“Izraeli bombardoi më shumë se 125 objekte shëndetësore, duke lënë jashtë funksionit rreth 20 spitale. Në javën e parë të luftës, Izraeli bombardoi Gazën me më shumë bomba dhe predha se sa hodhën Shtetet e Bashkuara në Afganistan në një vit. Izraeli vrau më shumë civilë në 25 ditët e para sesa Rusia në 1,5 vjet në Ukrainë. Brenda 1 muaji, ajo hodhi në Hiroshima lëndë shpërthyese të barazvlefshme me 2 bomba bërthamore", tha Abofoul. Ai po ashtu shtoi se ushtria pushtuese pranoi se bombardonte Gazën me eksploziv ekuivalent me 10 kilogramë për person.