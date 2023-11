New York Times përjashtoi shkrimtaren shkaku i mbështetjes së Palestinës

Duke thënë se nënshkrimi i një deklarate publike nga Hughes shkel politikën editoriale, redaktori i revistës, Jake Silverstein, është shprehur: “Ne folëm me të mbi atë se si dëshira për të marrë anë dhe për të marrë pjesë në protesta publike është e papajtueshme me të qenit gazetar në New York Times dhe që të dy erdhëm në përfundimin që ajo duhej të jepte dorëheqjen”.