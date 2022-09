Nismë në Amsterdam për shfuqizimin e "ndalesës së burkës" në Holandë

Me propozimin e pranuar nga Këshilli Bashkiak i Amsterdamit, u kërkua që të shfuqizohet ligji i njohur si ndalimi i burkës në Holandë, i cili hyri në fuqi më 1 gusht 2019.



Në një deklaratë nga partia Amsterdam Denk në Twitter thuhet se njëri nga anëtarët e Këshillit Bashkiak, Sheher Khan ishte ndër ata që propozuan shfuqizimin e ligjit dhe se propozimi që kërkonte shfuqizimin e ligjit nga Parlamenti holandez u pranua.



Thuhet se propozimi, i cili u pranua me mbështetjen e madhe të partive të majta në këshill, do të dërgohet në Hagë për diskutim në Parlament nga kryebashkiaku Femke Halsema dhe se heqja e ligjit mund të diskutohet në nëntor.



Anëtarja e Parlamentit e Partisë së Majtë të Gjelbër, Yasmine Bentoumya tha se ndalimi rriti sulmet verbale dhe fizike kundër grave muslimane me ose pa burka ndërsa anëtari i Denk, Khan theksoi se ndalimi i solli muslimanët në "qendrën e diskriminimit".



Propozimi i ngjashëm i Këshillit të Qytetit të Amsterdamit në vitin 2020 u diskutua në Parlamentin kombëtar në Hagë, por mbeti në fuqi me votat e tri nga katër partitë e koalicionit që e formuan qeverinë.