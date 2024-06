Norvegjia do të pranojë pacientë nga Gaza thotë Kryeministri Store

Kryeministri norvegjez Jonas Gahr Store konfirmoi të enjten se vendi nordik do të pranojë dhe trajtojë palestinezët e plagosur nga Rripi i Gazës, njoftuan mediat lokale. Norvegjia do të marrë pjesë në përpjekjet ndërkombëtare për të ndihmuar palestinezët që kanë nevojë shumë për trajtim spitalor, sipas medias VG. Njoftimi vjen pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSh) së bashku me BE-në thanë se 9.000 palestinezë kanë nevojë për evakuim urgjent mjekësor deri në fund të vitit 2024, në mes të një ofensive brutale izraelite në Gaza. Përveç kësaj, Norvegjia do të kontribuojë në avionët që transportojnë pacientë palestinezë në vende të tjera. "Në këtë mënyrë, ne mund të kontribuojmë për të ndihmuar shumë më tepër njerëz sesa kemi kapacitetin për të sjellë në Norvegji për trajtim," tha Store për VG. Qeveria vendosi që deri në 20 pacientë me të afërm nga Gaza mund të dërgohen në Norvegji për trajtim në spitalet norvegjeze, tha kryeministri. “Përpjekjet për evakuimin mjekësor nga Gaza duhet të jenë në përputhje me përpjekjet e Ukrainës,” theksoi ai. Situata humanitare në Gaza është katastrofike. Sistemi shëndetësor ka rënë. Prandaj, gjëja më e rëndësishme që mund të bëjë Norvegjia është të mbështesë punën shëndetësore dhe humanitare në Gaza dhe zonat përreth, për shembull duke forcuar spitalet”, theksoi Store. Muajin e kaluar, Norvegjia e njohu zyrtarisht Palestinën si shtet. Në dhjetor të vitit të kaluar, organizatat shëndetësore dhe OKB-ja paralajmëruan se sistemi i kujdesit shëndetësor në Gaza është i rrënuar. Sot, vetëm 12 nga 36 spitalet e Gazës janë pjesërisht funksionale, sipas raporteve të fundit. Më shumë se 37.700 palestinezë janë vrarë që atëherë në Gaza, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, ndërsa mbi 86.400 të tjerë janë plagosur, sipas autoriteteve lokale shëndetësore.