OKB-ja: 9 nga 10 persona në Gaza janë zhvendosur me forcë

Në deklaratë thuhet se 9 nga çdo 10 banorë në Gaza, me një popullsi prej 2,3 milionë banorë, janë zhvendosur me forcë. Palestinezët e zhvendosur u përpoqën të strehoheshin në vende që mund të gjenin, përfshirë shkolla të mbipopulluara, ndërtesa të shembura, tenda të improvizuara të ndërtuara në rërë, madje edhe zona me grumbuj plehrash.