OKB-ja: Uria në Gaza ka arritur nivele kritike

Në një deklaratë me shkrim të bërë nga UNRWA-ja thuhet: "Uria ka arritur nivele kritike në Gaza. Njerëzit po kërkojnë ushqim në grumbujt e mbeturinave të mbetura javë më parë. Me afrimin e dimrit, situata po përkeqësohet me shpejtësi dhe mbijetesa bëhet e pamundur pa ndihmën urgjente humanitare".