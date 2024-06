Palestina njeh zyrtarisht kompetencën e GjND-së

Me deklaratën, Palestina pranoi, me efekt të menjëhershëm, autoritetin e gjykatës së lartë të OKB-së për të zgjidhur të gjitha mosmarrëveshjet në lidhje me nenin 9 të Konventës së vitit 1948 për Parandalimin dhe Ndëshkimin e Krimit të Gjenocidit, në të cilën Palestina u bë palë më 2 prill 2014, thuhet në deklaratë.