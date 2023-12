Palestinezi 15-vjeçar shkruan libër nën tendat e Gazës

Edhe 15-vjeçari Abdullah Abu Sultan që jeton në qytetin e Gazës, është një nga palestinezët që është detyruar të migrojë bashkë me familjen e tij si pasojë e bombardimeve izraelite. Pas zhvendosjes disa herë me familjen e tij, Abu Sultan është strehuar në një kamp në qytetin Rafah dhe nga tenda po shkruan libër me tregime që tregojnë shkatërrimin e jetëve të tyre për shkak të bombardimeve.