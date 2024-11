Palestinezja Rashida Tlaib u rizgjodh për mandatin e katërt në Kongres

Demokratja Rashida Tlaib, e vetmja palestineze amerikane në Kongres, ka fituar rizgjedhjen për në Dhomën e ShBA-së, duke përfaqësuar Miçiganin.



Tlaib përfaqëson një rreth me një popullsi të madhe arabo-amerikane. Ajo ka qenë shumë kritike ndaj Izraelit në luftën e tij kundër Gazës, duke e përshkruar atë si gjenocid. Por, komentet e saj kanë shkaktuar zemërim edhe nga shumë kolegë të saj.



Dhoma e Përfaqësuesve e udhëhequr nga republikanët votoi vitin e kaluar për ta censuruar atë për deklaratat e saj në lidhje me luftën.



Tlaib tha se kritikat e saj i drejtoheshin qeverisë së Izraelit dhe udhëheqjes së saj nën kryeministrin Benjamin Netanyahu, si dhe u zotua se ajo "nuk do të heshtë".



Ajo kandidoi e pakontestueshme në zgjedhjet e saj paraprake dhe mundi republikanin James Hooper, për të përfaqësuar distriktin e fortë demokratik në Dearborn dhe Detroit.



Kritik i zëshëm i veprimeve të Izraelit në Gaza



Tlaib ka qenë një zë udhëheqës kundër ndihmës ushtarake të Amerikës për Izraelin dhe për popullin palestinez në Gaza, Bregun Perëndimor të pushtuar dhe ShBA-në.



Më herët, ajo shprehu dënimin e fortë ndaj një projektligji të paraqitur në Dhomën e Përfaqësuesve të ShBA-së që do t'i ndalonte zyrtarët amerikanë të citonin numrat e viktimave palestineze. Tlaib e përshkroi legjislacionin si "të neveritshëm" dhe një lëvizje për të heshtur faktet në lidhje me tarifat humanitare të konfliktit në vazhdim.



"Kolegët e mi duan t'i ndalojnë zyrtarët tanë amerikanë që të citojnë edhe numrin e të vdekurve palestinezë. Më lejoni ta lexoj atë në procesverbal. Këtu janë viktimat e fundit të palestinezëve të vrarë: 37.718 palestinezë, duke përfshirë më shumë se 15.000 fëmijë palestinezë dhe më shumë se 86.377 palestinezë janë plagosur”, tha Tlaib.



Numri i të vdekurve që atëherë është rritur në mbi 43.000, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.



Ajo prezantoi ligjin "Ndaloni politikanët që përfitojnë nga lufta", duke synuar të sigurojë që ligjvënësit t'u japin përparësi interesave të popullit amerikan mbi përfitimet personale financiare.



Më tej, ajo dënoi praktikën e përfitimit nga luftërat dhe prodhimi i armëve, duke e quajtur atë "të turpshme" dhe duke theksuar se kjo tradhton besimin e popullit amerikan. Ajo theksoi shkëputjen midis interesave financiare të disa ligjvënësve dhe pasojave të vendimeve të tyre politike, veçanërisht kur bëhet fjalë për ndërhyrjet ushtarake që prekin civilët e pafajshëm.



"Anëtarët e Kongresit nuk duhet të jenë në gjendje të përdorin pozitat e tyre të pushtetit për t'u pasuruar nga kontraktorët e mbrojtjes ndërsa votojnë për të miratuar më shumë fonde për të bombarduar civilët e pafajshëm," tha ajo.