Pentagoni: ShBA-ja po e riparon skelën për ndihmë në Gaza

“Riparimi i dy anijeve të mbetura ushtarake të fundosura pranë skelës së përkohshme Trident është duke u zhvilluar me ndihmën e marinës izraelite. Ju kujtojmë se restaurimi dhe riparimi i skelës do të zgjasë një javë dhe pas përfundimit të skelës, Trident do të ankorohet sërish në bregun e Gazës”, shtoi ajo.