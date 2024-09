Përdori fjalën "intifada", Franca “shënjestron” aktivistin propalestinez

Ai tha se aktivisti Elias d'Imzalene mund të takohet vetëm me familjen dhe avokatin e tij, duke shtuar se CAGE, e cila u jep zë aktivistëve të ndaluar padrejtësisht, ka nisur gjithashtu një fushatë për Elias. “CAGE International ka punuar në partneritet me Elias dhe do të ndjekim nga afër situatën e tij”, shtoi Mustapha.