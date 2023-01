Profesori suedez ndëshkon studenten turke për aplikimin e Suedisë në NATO

Fatma mendoi se përvoja e saj mund të ishte thjesht “maja e ajsbergut” dhe ishte mjaft serioze për të parashtruar një ankesë zyrtare. “Nëse ai do ta vepronte kështu me mua, ai do ta bënte atë edhe me studentë të tjerë me prejardhje të ndryshme racore që aplikojnë në universitet,” thotë ajo.