Propozimi për Ukrainën mund të ndalë konfliktet thotë presidenti rus Putin

"Ndryshe nga politikanët perëndimorë që nuk duan të shikojnë thelbin e propozimit tonë, shpresoj se ata që marrin pjesë në forum do të kenë një qasje racionale ndaj kësaj çështjeje, se do të mund të shikojnë që ky propozim parashikon vërtet ndalimin e konflikteve dhe se çështja do të kalojë në një proces zgjidhjeje me rrugë politike dhe diplomatike", tha ai.