Protestë propalestineze në Londër, arrestohen disa persona

Autoritetet lëshuan një paralajmërim ndaj grupit, duke i kërkuar të shpërndahen ose do të përballen me arrestime. "Kushdo në atë grup duhet tani të shpërndahet dhe të largohet nga zona. Kushdo që mbetet në shkelje të kushteve, ose që nxit shkelje të mëtejshme, do të arrestohet," thuhej në deklaratën e policisë.