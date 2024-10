Provat mjeko-ligjore, dëshmi e Afrikës së Jugut për gjenocidin në Gaza

Ministri i Jashtëm i Afrikës së Jugut, Ronald Lamola, tha se kanë prova gjithëpërfshirëse mjeko-ligjore me të cilat do të mund ta bindin Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) se me të vërtetë është kryer gjenocid në Gaza.