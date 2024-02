Qeveria izraelite kundërshton njohjen e njëanshme të shtetit palestinez

“Izraeli kategorikisht kundërshton diktatet ndërkombëtare rreth një zgjidhjeje të përhershme me palestinezët. Një zgjidhje, nëse arrihet, do të arrihet vetëm përmes negociatave të drejtpërdrejta mes palëve, pa parakushte”, thuhet në vendimin e kabinetit të cituar nga ‘The Times of Israel’.