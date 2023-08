Qeveria talebane e Afganistanit shënon dy vjet rikthim në pushtet

Komuniteti ndërkombëtar vazhdon të përballet me mënyrën se si dhe nëse duhet të angazhohet me autoritetet talebane, me kufizimet mbi të drejtat e grave – të shtrydhura nga hapësirat publike dhe rrugët deri te puna dhe arsimimi – një pengesë kryesore në negociatat mbi ndihmën dhe njohjen.