Raportuesja e OKB-së: Plani i Trumpit për Gazën, “krim ndërkombëtar”

“Ne do ta zotërojmë atë dhe do të jemi përgjegjës për çmontimin e të gjitha bombave të rrezikshme të pashpërthyera dhe armëve të tjera në këtë vend. Do ta rrafshojmë vendin, do t’i heqim qafe ndërtesat e shkatërruara dhe do të krijojmë një zhvillim ekonomik që do të sigurojë një numër të pakufizuar vendesh pune dhe banesash për njerëzit e zonës”, tha Trump.