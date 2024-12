Rutte: NATO-ja monitoron nga afër zhvillimet në Korenë e Jugut

"Koreja e Jugut është një mbështetëse e fortë e Ukrainës dhe unë pres që kështu të mbetet dhe partneriteti ynë me Seulin është thelluar derisa kërcënimet globale janë rritur gjatë dy viteve të fundit dhe ne lavdërojmë Republikën e Koresë për mbështetjen e saj të rëndësishme politike dhe praktike ndaj Ukrainës", tha Rutte, duke iu përgjigjur pyetjes nëse zhvillimet e fundit në Seul do të ndikojnë në marrëdhëniet e saj me NATO-n.