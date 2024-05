"Save the Children": Izraeli me sulmet në Rafah injoron vendimet e GjND-së

Organizata ndërkombëtare e shoqërisë civile me seli në Britani të Madhe "Save the Children" tha se Izraeli me sulmet e tij në qytetin Rafah në jug të Rripit të Gazës po "injoron haptazi" vendimin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GjND) për "ndalimin e menjëhershëm" të sulmeve në Rafah.