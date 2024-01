Senati Amerikan refuzon rezolutën për shkeljet e Izraelit në Gaza ​

Nëse Senati do ta kishte miratuar rezolutën, do të kishte mandatuar Departamentin e Shtetit që t'i raportonte Kongresit pretendimet për shkeljet izraelite të të drejtave të njeriut brenda një muaji. Në rast se raporti nuk do të ishte dorëzuar, kjo do kishte çuar në ngrirjen e ndihmës ushtarake amerikane për Izraelin.​