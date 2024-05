ShBA, arrestohen 2.000 persona gjatë protestave në mbështetje të Palestinës

Kampet e protestës u shpërndanë dhe studentët u arrestuan edhe në universitetet e New Hampshire, Arizonës Veriore dhe Tulane. Pas Universitetit Columbia, Në New York që është pionieri i kampeve të solidaritetit me Gazën, aktivistët u shpërndanë nga ndërhyrja e ashpër e policisë në protestat në universitetet City College, Stony Brook, Buffalo dhe Fordham.