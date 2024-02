Shtetet arabe në OKB me rezolutë për armëpushimin “të menjëhershëm” në Gaza

Ambasadorja e ShBA-së Linda Thomas-Greenfield tha se administrata Biden do të vërë veton ndaj rezolutës së mbështetur nga arabët, sepse ajo mund të ndërhyjë në përpjekjet e vazhdueshme të ShBA-së për të rregulluar një marrëveshje midis palëve ndërluftuese që do të sillte të paktën një ndalesë gjashtëjavore të armiqësive dhe do të lironte të gjithë pengjet e marra nga Hamasi.