Sondazh: 74 për qind e izraelitëve mbështesin armëpushimin në Gaza

Në një gjetje të veçantë, sondazhi tregon se nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, partitë opozitare do të siguronin 61 nga 120 vendet e Knessetit, të mjaftueshme për të formuar një qeveri. Partitë mbështetëse të Netanyahut do të merrnin 49 vende, ndërsa ligjvënësit arabë do të siguronin 10.