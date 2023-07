Stoltenberg në krye të NATO-s edhe për një vit

Vendimi do të miratohet nga krerët e shteteve dhe qeverive në Samitin e NATO-s që do të mbahet më 11-12 korrik në kryeqytetin e Lituanisë, Vilnius. Me këtë vendim Stoltenberg do të vazhdojë të kryejë detyrën e Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s deri më 1 tetor 2024.