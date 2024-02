Thellohet kriza diplomatike, Brazili tërheq ambasadorin nga Izraeli

Presidenti i Brazilit, Luiz Inacio Lula da Silva, tërhoqi ambasadorin e vendit të tij nga Izraeli të hënën, disa orë pasi ministri i Jashtëm izraelit, Israel Katz e shpalli Lula da Silvën person "non grata" në vend ndërsa tensionet mes dy vendeve vazhdojnë të rriten. Ministri i Jashtëm brazilian, Mauro Vieira, thirri ambasadorin në Tel Aviv, Frederico Meyer, të kthehet në vend për konsultime dhe ai do të niset për në Brazil të martën, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Brazilit.



Të hënën, Izraeli tha se Lula nuk është i mirëpritur në vend derisa të tërheq deklaratën që bëri dhe të kërkojë falje pasi krahasoi luftën e Izraelit në Gaza me Holokaustin.