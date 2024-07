Türkiye: Ndalimi i krimeve izraelite parandalon zgjerimin e dhunës në rajon

U theksua se në zgjidhjen e çështjeve, mbështetja për arritjen e një konsensusi të vërtetë shoqëror në Siri që përfshin të gjitha palët do të vazhdojë dhe se përpjekjet për të mbjellë përçarje dhe provokime që synojnë miqësinë afatgjatë të dy popujve nuk do të tolerohen. Gjithashtu, u nënvizua se çlirimi i territorit sirian nga terrorizmi separatist do të garantonte kryesisht interesat dhe mbijetesën e Sirisë.